Litigio per la manovra in mare: pescatore rompe il naso al collega

di Chiara Marinelli

CIVITANOVA - Battibecco al porto tra due pescatori che rientravano dal lavoro. Dalle parole uno dei due è passato ai fatti e ha colpito il collega con un pugno in pieno volto. Alla fine, è intervenuta la polizia e la vittima, il pescatore aggredito, è andato al pronto soccorso.Sono stati momenti di tensione quelli vissuti nella prima mattinata di ieri, tra le 7 e le 7.30, in area portuale, nello specifico sulla banchina del molo Est. Protagonisti dell’episodio sono stati due pescatori civitanovesi, entrambi giovani. Le loro imbarcazioni, due vongolare attraccate al molo, stavano facendo ritorno alla base quando, mentre erano ancora in mare, sono cominciati i problemi culminati con un animato alterco.