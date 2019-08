Sessantenne fermata con merce rubata: calci e pugni agli addetti alla sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CIVITANOVA - Prende alcuni articoli in esposizione; poi, quando arriva alla cassa invece di pagare tira dritto nella speranza di passare inosservata. Speranza vana, perché la donna non si era accorta che i suoi movimenti, evidentemente sospetti, erano seguiti dalle telecamere di sorveglianza poste all’interno dell’esercizio e quando ha oltrepassato le casse senza fermarsi è subito scattato il piano della sicurezza ed è stata bloccata.Protagonista della vicenda avvenuta l’altro ieri pomeriggio al centro commerciale Eco Mercatone , in via Gronchi, una donna di sessant’anni di origine albanese; la quale, però, visto vanificato il suo tentativo, non si è arresa e nel momento in cui gli uomini della sicurezza le hanno chiesto conto del suo gesto, ha improvvisamente reagito con violenza scagliandosi contro di loro e sferrando pugni e calci: probabilmente un disperato tentativo di darsi alla fuga. A questo punto è scattato l’allarme ed è stato chiesto l’intervento del 113. Sul posto è arrivata una pattuglia della volante del commissariato guidato dal commissariato Lorenzo Sabatucci, che in breve hanno reso inoffensiva la donna; la quale, però, è stata arrestata per furto aggravato e posta agli arresti domiciliari, secondo quanto disposto dall’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.