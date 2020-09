Quintali di calcinacci e rifiuti: discarica abusiva scoperta dal Controllo di vicinato

CIVITANOVA - Un grosso cumulo di calcinacci, quintali di rifiuti, abbandonati in campagna, una zona della Città Alta scambiata per una discarica abusiva. Non è la prima volta, purtroppo, che qualcuno trasforma quell’area verde in un ricettacolo di rifiuti, convinto di non essere visto, agendo magari di notte, materiali ingombranti e rifiuti di vario genere. Ma questa volta si è attivato il Controllo del vicinato e, nel giro di pochi giorni, la situazione è stata risolta e da quell’area sono spariti i rifiuti.

È successo in contrada San Savino, nelle campagne di Civitanova Alta, nelle vicinanze dell’impianto per lo speedway. È in quella zona che da qualche anno è attivo un gruppo di Controllo del vicinato che si trova spesso alle prese non solo con le segnalazioni di presenze sospette ma anche con ignoti che, approfittando della notte, scaricano in quelle zone di campagna piuttosto isolate, rifiuti ingombranti che dovrebbero essere smaltiti altrove.



Insomma, la mobilitazione dei cittadini si è allargata dalla sicurezza alla lotta al degrado. Ed è la situazione che, mercoledì scorso, è stata segnalata da una persona che vive nella contrada al referente del gruppo in questione, Si trattava di un cumulo non indifferente di materiali edili e calcinacci, “comparso” improvvisamente la mattina. «Dopo la segnalazione arrivata dai residenti che fanno parte del gruppo del Controllo del vicinato, mi sono subito attivato per far portare via quei rifiuti speciali – ha spiegato Moreno Illuminati che è il referente del gruppo del Controllo del vicinato di contrada San Savino e via Monte della Nave –. Ho fatto la segnalazione all’ufficio Ambiente del Comune, i cui tecnici a loro volta si sono attivati per rimuovere diversi quintali di calcinacci. La collaborazione tra vicini di casa è fondamentale e permette di risolvere in poco tempo problemi che altrimenti andrebbero sicuramente per le lunghe». E, infatti, il tam tam tramite i social ha funzionato bene: tempo poche ore dalla segnalazione e l’area è stata ripulita da una ruspa del Comune. Come si diceva, non è la prima volta che nelle zone di campagna qualche “furbetto” lascia abbandonati rifiuti ingombranti sicuro di non essere visto perché si tratta di vie e contrade dove, in genere, transitano poche auto e c’è poco movimento. Da tempo l’amministrazione comunale sta portando avanti la battaglia contro i “furbetti” dei rifiuti e in alcune zone, a rotazione, vengono posizionate in maniera strategica delle telecamere di videosorveglianza “mobili” in grado di catturare la targa di quei veicoli che raggiungono l’area in questione e scaricano rifiuti più o meno ingombranti. Nessun quartiere, purtroppo, è escluso e il problema sta un po’ dappertutto. Ma in questo caso il gruppo del Controllo del Vicinato si è mosso immediatamente.

