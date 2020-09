Ascoli, i furbetti dei rifiuti scaricano di tutto di notte: insorgono gli abitanti della frazione

ASCOLI - Da mesi il benvenuto ai visitatori che giungono alla frazione di Polesio è rappresentato dai rifiuti abbandonati in mezzo alla strada, proprio quella che porta ad una delle frazioni più vicine al comune di Ascoli. a notte fonda, quando ignoti si avvicinano a questo gruppo di abitazioni per scaricare pattume di ogni tipo.

«In realtà ci sono anche rifiuti pericolosi che finiscono col rendere l’area insalubre » affermano i componenti di una famiglia che abitano a pochi passi dalla discarica a cielo aperto, segnalata continuamente alle autorità. «Ogni volta che i rifiuti vengono rimossi dagli operatori gli sconosciuti immediatamente la riempiono di nuovo » scrive su facebook Arianna Celani.



«E’ chiaro che tra gli autori c’è qualcuno che non intende arrivare sino all’isola ecologica ascolana, quindi dovrebbe vivere non molto lontano dalla zona presa di mira » continuano alcuni abitanti di Polesio, inorriditi dal fatto che qualcuno che ha deciso di vivere nella natura possa volerla sporcare .

La testimonianza

«Passo con la macchina ogni giorno per lavoro e trovo questa distesa di pattume per strada: dovrebbero mettere delle telecamere » afferma Emidio Fioravanti, che si sorprende dello scempio in un luogo tradizionalmente pulito, una sorta di paradiso naturale, che vede vicine le frazioni di Venagrande e Montadamo. Il piccolo paese si sviluppa sopra ad una rupe nel versante meridionale del Monte dell’Ascensione, con un centro abitato è caratterizzato da tipiche costruzioni in mattoni e pietre chiuse all’interno delle mura e per la presenza di vie strette intervallate da piccole piazze.

I sospetti

«Diciamo che non sarebbe poi così difficile identificare gli autori l’identità di questi gentilissimi signori » prosegue Arianna Celani su Facebook, invitando costoro a smettere di sporcare un ambiente così puro, il cui paese è posto nella zona nord-occidentale del comune di Ascoli e che comprende anche molte campagne immerse nel verde e splendidi boschi.

