Segnala il degrado e piovono multe, le imbrattano porta e finestre: «É una vendetta»

CIVITANOVA - Porta e finestra imbrattate con vernice spray bianca. Una donna residente in via Baracca, ha subito un atto vandalico che però ritiene essere premeditato. E lo ha denunciato ai carabinieri.

Nei giorni scorsi aveva più volte segnalato una situazione di degrado in quella zona, in pieno centro (via Baracca è una traversa che collega via Piave a via Hermada). Rifiuti abbandonati e sosta selvaggia. Proprio in relazione a quest’ultimo aspetto c’era stato, proprio nei giorni scorsi, un intervento della polizia locale. Diverse le multe e le auto fatte rimuovere in quanto ostruivano il passaggio pedonale sul marciapiede e i passi carrabili.



«Credo che qualcuno si sia voluto vendicare – dice la signora – ha agito di notte. Il mio cane, che è sempre tranquillo, si è messo ad abbaiare in modo forsennato verso la porta, allora ho aperto e ho visto un uomo allontanarsi a piedi. Non un giovane, una persona matura, sicuramente italiano e quasi certamente civitanovese. Sulla porta ha lasciato uno strano segno con la vernice spray. E poi c’era una striscia sulla finestra. Per questo mi sono rivolta ai carabinieri». Dunque quello che sospetta è una vendetta per quelle multe. «Ma io faccio il mio dovere di cittadina. Anche perché questa zona è lasciata allo sbaraglio. Si lasciano rifiuti e nessuno li raccoglie, le fogne sono vecchie e puzzano, nessuno vigila di notte».

