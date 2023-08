Coltellate al rivale in amore, choc a un distributore di benzina a Civitanova: ferito un uomo, arrestato l'aggressore

CIVITANOVA - E' stato arrestato l'uomo che nel tardo pomeriggio ha accoltellato il compagno dell'ex fidanzata. Si tratta di un napoletano di 46 anni. L'accoltellamento è avvenuto in via De Amicis a Civitanova. L'allarme è scattato poco dopo le 18 in un distributore di carburante. Stando a una prima ricostruzione di quanto avvenuto, un uomo italiano si sarebbe fermato nel piazzale del distributore e avrebbe accoltellato un altro uomo.

Accoltella un uomo per gelosia, aggressione al distributore di benzina

Un'aggressione avvenuta all'improvviso, senza che la vittima sospettasse nulla e senza che potesse difendersi.

Sembra infatti che l'aggressore si sia avvicinato all'uomo, che era in compagnia di una ragazza (presumibilmente l'ex fidanzata dell'accoltellatore), e si sia scagliato contro di lui ferendolo in diverse parti del corpo.

Sul posto i sanitari della Croce Verde che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Indagano i carabinieri, tra le piste quella di una aggressione per motivi di gelosia.