MACERATA La Volley Banca Macerata in A2. I giocatori ricevuti in Comune. L’occasione ha permesso al sindaco Parcaroli e all’assessore allo Sport Sacchi di celebrare la squadra per la storica conquista della promozione. Al termine dell’incontro, alla Volley Banca Macerata è stato consegnato il premio MacerataPiù, un riconoscimento simbolico istituito dal Comune di Macerata per sottolineare il valore dello sport, l’etica e la vicinanza dell’amministrazione comunale.

La soddisfazione

Le parole del sindaco Sandro Parcaroli hanno accolto gli ospiti nella sala consiliare: «Ci avete dato una grande soddisfazione - ha detto ai giocatori -. La pallavolo secondo me è lo sport più bello che ci sia, è pulito, veicola messaggi importanti come il rispetto dell’avversario, premia il gruppo più dei singoli campioni, come avete dimostrato. Ringrazio gli sponsor per il sostegno che hanno dato alla società e alla squadra. Anche noi dell’amministrazione vi siamo vicini e lo saremo anche la prossima stagione».

L’assessore allo Sport Riccardo Sacchi ha proseguito: «Il 14 aprile, il giorno della gara 2 giocata in casa, mi avete fatto vivere una grande emozione con quell’incredibile rimonta su Mantova. È stato bello viverla al Banca Macerata Forum, un palazzetto nel quale come amministrazione ci siamo impegnati con investimenti importanti in questi anni e oggi è tornato un impianto all’altezza della Serie A2. È poi un grande piacere consegnare alla Volley Banca Macerata il premio MacerataPiù, che in questa occasione è doppiamente meritato perché celebra una società attenta all’etica e ai valori dello sport ma anche vincente».

Il risultato

È seguito l’intervento del presidente della Pallavolo Macerata Gianluca Tittarelli: «Siamo molto contenti del risultato ottenuto e di celebrarlo in questa sede, che rappresenta la casa della città. Il successo è il giusto premio al lavoro di un gruppo tra i migliori che la nostra società abbia mai avuto». Grande soddisfazione anche per gli sponsor della squadra: presenti alla cerimonia Irene Croceri, responsabile dell’ufficio marketing di Banca Macerata; l’amministratore unico del Gruppo Medico Associati Fisiomed, Enrico Falistocco e l’amministratore unico di Orim, Alfredo Mancini.