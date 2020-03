Cade in acqua, soccorso un kitesurfer e trasportato all'ospedale

CIVITANOVA - In difficoltà, cade in acqua: soccorso un kitesurfer. È stato portato all’ospedale dopo essere stato recuperato in acqua dalla motovedetta della Capitaneria di Porto. Le operazioni sono scattate nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 15.30, quando un kitesurfer di 35 anni, residente ad Osimo, si è trovato in difficoltà al largo di 700 metri dalla costa di Porto Potenza. Alcuni amici che erano con lui hanno allertato i soccorsi. Il trentacinquenne è stato soccorso e riportato a terra, al porto di Civitanova, dove ad attenderlo c’era una ambulanza del 118. Dopo le prime cure del caso, è stato trasferito all’ospedale per accertamenti. Le sue condizioni, comunque, non sono particolarmente gravi. © RIPRODUZIONE RISERVATA