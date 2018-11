Acido e coltellate Sheval in lacrime: «Ero pazzo di gelosia»

di Benedetta Lombo

CIVITANOVA - «Eravamo al bar a prenderci un caffè, ma lei mandava Sms ad altri uomini e si faceva Selfie, non ci ho visto più». È stato a quel punto che sarebbe scattata la furia omicida di Sheval Ramadani, il macedone di 32 anni che sabato scorso, di cui uno, il più grave, all’addome facendola finire in fin di vita in ospedale.Ieri l’uomo, arrestato per tentato omicidio aggravato, è stato condotto in Tribunale per la convalida dell’arresto e al gip Claudio Bonifazi ha raccontato della sua relazione con Alina Emilia Pavel, romena di 30 anni, e quello che è accaduto sabato pomeriggio prima dell’aggressione. Lo ha fatto seduto accanto all’avvocato Sandro Pugliese e tenendo in mano un fazzoletto. Nel raccontare i fatti più volte ha pianto, lo ha fatto anche quando il giudice ha convalidato l’arresto e ha confermato il carcere.