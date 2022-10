Sfratto esecutivo: usa il lanciafiamme contro la Polizia

TRASANNI - Paura questa mattina a Trasanni di Urbino, dove uno sfratto esecutivo ha rischiato di concludersi in tragedia per la strenua resistenza dell'uomo che occupava l'appartamento. L'uomo, un 46enne del posto, ha inchiodato delle assi per blindare e porte e finestre, disseminando la casa di bottiglie piene di benzina e diffusori contenenti acido muriatico. Ed ha usato un lanciafiamme contro la Polizia