Sfratto esecutivo a Trasanni, si barrica nella casa piena di acido e benzina armato di fiamma ossidrica: irruzione della polizia

TRASANNI - Paura questa mattina a Trasanni di Urbino, dove uno sfratto esecutivo ha rischiato di concludersi in tragedia per la strenua resistenza dell'uomo che occupava l'appartamento. L'uomo, un 46enne del posto, ha inchiodato delle assi per blindare e porte e finestre, disseminando la casa di bottiglie piene di benzina e diffusori contenenti acido muriatico.

Poi ha affrontato i poliziotti “armato” di una fiamma ossidrica del tipo utilizzato per stendere il bitume, senza esitare a puntarla verso i poliziotti del commissariato di Urbino interventui sul posto. Gli agenti hanno intavolato una lunga trattativa, fino a quando, approfttando di un momento di distrazione dell'uomo che aveva socchiuso la porta per parlare con loro, sono riusciti ad un entrare con un blitz fulimineo. L'uomo è stato immobilizzato senza causargli lesioni ed è stato traposrtao al Pronto soccorso di Urbino, dove saranno valutati anche eventuali provveedimenti sanitari.