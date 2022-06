Travasa l'acido, uno schizzo gli brucia il volto: choc nell'hotel di Portonovo, giovane ricoverato in osservazione

ANCONA - Stava travasando una sostanza chimica da una tanica ad un contenitore più piccolo quando, all’improvviso, il liquido l’ha raggiunto in faccia. Terrorizzato dall’idea che il prodotto acido potesse corrodergli il volto, si è messo a gridare aiuto nella speranza che i colleghi intervenissero per soccorrerlo al più presto. Nel frattempo, lui stesso ha afferrato il cellulare per contattare il 112, numero unico dell’emergenza territoriale.

Ora si trova ricoverato all’ospedale di Torrette un giovane dipendente del Fortino Napoleonico. Il trentenne, per fortuna, non è in gravi condizioni, ma i medici dovranno trattenerlo in osservazione per verificare quali conseguenze ha subito a seguito del contatto con la sostanza chimica. Dalle prime informazioni raccolte, si tratterebbe di un prodotto acido abitualmente utilizzato per la pulizia della piscina dell’albergo. L’allarme a Portonovo è scattato poco dopo le 19. La centrale operativa el 118 ha inviato nel resort della baia l’equipaggio dell’automedica. Il ragazzo era comprensibilmente agitato: presentava delle bruciature sul volto, in particolare attorno alla bocca, ma non agli occhi per fortuna. Secondo quanto ha riferito ai soccorritori, l’incidente si sarebbe verificato mentre travasava il prodotto: come ha aperto la tanica in cui era contenuto, alcuni schizzi del liquido l’hanno raggiunto sul volto. Il personale del Fortino Napoleonico è prontamente intervenuto in suo aiuto per fornirgli dell’acqua con cui rimuovere l’acido, in attesa dell’arrivo del mezzo del 118. Una volta sul posto, il personale sanitario ha provveduto a verificare le condizioni del trentenne e, una volta stabilizzato, è stato portato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità. Ora lo sfortunato operaio dovrà essere trattenuto per un periodo di osservazione all’ospedale per analizzare le conseguenze dell’infortunio.

