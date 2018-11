Prima le tira l'acido al volto poi due coltellate Fidanzato arrestato: «Volevo ammazzarla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

CIVITANOVA - L’aggressore urlava «mi ha rovinato, la dovevo ammazzare». Violenza choc nel tardo pomeriggio di ieri, in pieno centro. Un uomo di 32 anni ha prima gettato dell’acido addosso ad una donna, una romena, con la quale era legato da una lunga relazione. Poi le è corso dietro fin dentro il bagno di un ristorante, dove lei si era rifugiata piangendo, e l’ha colpita con due coltellate: una al collo e l’altra all’addome, particolarmente profonda.Sono stati momenti di terrore quelli vissuti ieri pomeriggio. Doveva essere un sabato pomeriggio come tanti, con il centro affollato di gente a passeggio. Ma in corso Vittorio Emanuele si è sfiorata la tragedia, sotto gli occhi terrorizzati di centinaia di persone. Una trentenne romena, Alina Emilia Pavela, si trovava all’inizio del sottopasso che collega corso Vittorio Emanuele a via Indipendenza, a due passi da piazza XX Settembre. Ad un certo punto è stata avvicinata da un uomo, un macedone di 32 anni (ieri sera erano state rivelate solo le iniziali, R.S.). I due erano legati da una relazione sentimentale. Con sé l’uomo aveva una bottiglia di acido muriatico. Ha lanciato parte del contenuto addosso alla romena, che lavora in un locale notturno. Quasi tutto le è finito sul giubbetto, soltanto una minima parte le ha raggiunto il volto, finendo in una quantità che sembra minima sull’occhio. La ragazza, terrorizzata, è corsa via e ha raggiunto il primo locale che si è trovata davanti: il ristorante “Tonno e Salmone”, al civico 130.