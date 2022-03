Due micro bombe artigianali ad acido esplodono davanti alla scuola elementare: giallo a Pesaro

PESARO - Episodio inquietante, anche se si trattasse "soltanto" di una ragazzata: due micro bombe artigianali ad acido esplodono davanti alla scuola elementare, è giallo a Pesaro. È successo nel quartiere di Pantano, davani alla scuola elementare Lubich, dove, nel pomeriggio, alcuni passanti hanno avvertito due piccole esplosioni. I vigili del fuoco hanno scoperto che erano state causate da micro bombe artigianali: bottigliette di plastica riempite di acido muriatico e carta stagnola, la reazione tra l'alluminio e l'acido produce gas che fa gonfiare la bottiglia fino all'esplosione. Altri ordigni simili sarebbero stati trovati nelle vicinanze. Le piccole esplosioni non hanno provocato danni, ma hanno destato un certo allarme, anche se per fortuna a scuola non erano in corso lezioni. Sul posto, per districare il giallo, anche la Polizia scientifica.

