Gessica Notaro, dall'aggressione con l'acido al caso Maurizio Costanzo: domani il compleanno in piscina con i delfini

Festeggerà il suo 33esimo compleanno, insieme ai delfini, Gessica Notaro, domani, martedì 27 dicembre al parco Oltremare Family Experience Park di Riccione. La ragazza riminese, così legata alla sua Romagna, ha scelto proprio la Laguna di Ulisse, per questa bella occasione. Sarà protagonista dell’appuntamento mattutino "Delfini, lo spettacolo della natura" con gli amici addestratori e la famiglia di tursiopi, per un’occasione super emozionante. Gessica tornerà a fare ciò che ama di più, essere trainer di mammiferi marini. Racconterà la sua storia e emozionerà il pubblico parlando del rapporto di amicizia e amore che la lega da sempre agli animali. Per lei una serie di sorprese e naturalmente il grande amore del pubblico che è pronto ad arrivare al parco da ogni parte d’Italia.

L'aggressione e il ritorno alla vita

La bellissima Gessica Notaro, che nei prossimi mesi convolerà a giuste nozze con Filippo Bologni (che le aveva chiesto la mano in occasione del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, prova dell’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli, alla Fieracavalli Verona), nel 2017 era stata sfregiata al volto con l'acido dall'ex fidanzato (ora in carcere). Da allora ha iniziato un'opera di testimonianza e di impegno nella campagna di sensibilizzazione e di contrasto alle violenze di genere divenendo, suo malgrado, un simbolo di forza e rinascita.

Le Marche e il caso Costanzo

Gessica Notaro è stata anche ospite dello Show di Maurizio Costanzo. In quella puntata del 20 aprile del 2017, dove Gessica raccontò l'aggressione subita e la voglia di ricominciare, Costanzo si lasciò andare a commenti ritenuti offensivi dell'operato del giudice per una misura cautelare emessa nei confronti di Edson Tavares, ex fidanzato di Gessica Notaro. Costanzo, a distanza di 5 anni, pochi giorni fa è stato condannato per l'accusa di diffamazione aggravata nei confronti del giudice per le indagini preliminari di Rimini, Vinicio Cantarini, 56 anni, nativo di Loreto.

La giudice Maria Elena Cola del Tribunale di Ancona ha inflitto un anno di reclusione, con la sospensione della pena subordinata al pagamento di 40mila euro come risarcimento danni alla parte offesa.Trattandosi di un giudice parte offesa, costituito parte civile con l'avvocato Nazzareno Ciucciomei, il processo è stato tenuto in un tribunale diverso da quello dove esercita ; per Rimini ha competenza Ancona.

La family Experience Park di Riccione









Ecco gli appuntamenti negli altri parchi Costa della Riviera Adriatica per queste festività.

Nel Family Experience Park di Riccione, da oggi all’8 gennaio, le famiglie potranno ammirare scenografie a tema, divertirsi con musiche e atmosfere incantate e trasformarsi in magici personaggi con la truccabimbi. Nel Porto di Natale al tramonto tutti con il naso all’insù per ammirare il grande faro e la magica ‘tempesta’ di neve, con anche una ‘pioggia’ di bolle, in compagnia di Ulisse Mascotte. Gran finale con falò, dolciumi e sorprese. A Oltremare ogni giorno si può anche diventare addestratore o falconiere per un giorno, prenotando i programmi interattivi. Alligatori e dinosauri aspettano il pubblico nella foresta di Darwin, e al Mulino del Gufo emozioni infinite con i maestosi predatori dell’aria, i rapaci. I simpatici barbagianni incontrano da vicino il pubblico all'Arena Crazy Farm, invece nell’area Australia si incontrano invece i simpatici wallaby. Apertura tutti i giorni dal 26/12 all’8/1 dalle 10:00 alle 17:30, biglietti acquistabili su www.oltremare.org.

Non è davvero festa se non include una visita a Italia in Miniatura. Il parco tematico di Rimini, con le sue 300 miniature dei monumenti italiani, trenini che sfrecciano, vulcani che eruttano, è la riproduzione perfetta del Bel Paese da visitare in poche ore da Santo Stefano a dopo l'Epifania.

Nella magica Piazza Italia, piena di campanelli da suonare, il grande albero di Natale e la casetta della Truccabimbi aspettano grandi e piccini. Sono attive anche le attrazioni più suggestive e sognanti: Pinocchio con il trenino che attraversa la fiaba, Venezia tutta navigabile, Esperimenta dove si possono toccare con mano le leggi della fisica, Torre Panoramica, per un brivido d'alta quota, e lo stupefacente Cinemagia7D. Apertura nei giorni del Capodanno più Lungo del mondo: dal 26 dicembre all’8 gennaio 2023. Orario 10:00 - 17:00 (chiusura casse un’ora e mezza prima della chiusura del parco).

Baby pinguini all'Acquario di Cattolica

All’Acquario di Cattolica Becchetto, Piumino e Pinguetta, i tre cuccioli di Pinguino di Humboldt nati qualche mese fa e ‘battezzati’ dai Me Contro Te, aspettano grandi e piccini in una magica atmosfera di festa. Con un unico biglietto è possibile fruire di 4 colorati percorsi con migliaia di animali: Blu, per scoprire migliaia di specie di animali marini e per vivere l’incontro ravvicinato con gli squali toro più grandi d’Italia, Giallo, dove incontrare lontre e caimani, Verde con pitoni, boa, camaleonti e altri rettili e insetti bizzarri, Viola per una mostra sulle creature degli abissi. Speciale Natale con la truccabimbi gratuitamente a disposizione dei piccoli ospiti. Raccomandatissime le cibature quotidiane degli animali (orari sul sito). Apertura dal 26 dicembre all’8 gennaio 2023. Orario 10:00 – 18:30 (apertura biglietterie dalle 10:00 alle 16:30 - ultimo ingresso percorso Blu alle ore 17:00, percorsi Giallo, Verde e Viola alle ore 18:00).