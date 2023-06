CINGOLI - Vanno a vedere una partita di calcetto e i ladri ne approfittano per trafugare monili in oro (braccialetti e orecchini) per un valore che si aggira sui 1.500 euro e una banconota da 20 euro che era stata lasciata sopra un tavolo. Il furto è avvenuto in un’abitazione a Villa Strada, giovedì sera, tra le 22 e le 22.30. È l’arco di tempo in cui tutti i componenti della famiglia erano fuori.



La proprietaria dell’abitazione (la prima a rientrare) ha trovato il finestrone che guarda sulla strada principale forzato e ha capito che qualcuno era entrato in casa. Si è trovata di fronte diversi cassetti rovesciati a terra, ma i portafogli che contenevano pochissimo denaro non erano stati toccati, mentre erano spariti tutti i braccialetti e due paia di orecchini in oro custoditi in un cassetto. Immediatamente è partita la chiamata ai carabinieri e in pochi minuti sul posto è giunta una pattuglia di Appignano, in servizio nelle vicinanze. Un furto lampo, non sono stati toccati nemmeno i cellulari e il computer. I ladri, forse impauriti da qualche rumore, sono scappati velocemente per le scale e si son persi un braccialetto e un orecchino, ritrovati dalla proprietaria. Ma non è tutto. L’altra sera a Cingoli, in via Cerquatti, si è registrato un altro raid, andato a vuoto per la prontezza di un residente che dalla finestra ha notato una persona con una pila in mano che si aggirava attorno ad una casa distante dalla sua quattro-cinque metri: si è affacciato alla finestra ed ha iniziato a gridare mettendo in fuga il sospettato. Sono passati sei mesi dagli ultimi colpi messi a segno a Castel Sant’Angelo, a Santo Stefano e a Villa Torre: scarsissimo fu il bottino nelle prime due località (notevoli invece i danni), mentre a Villa Torre i ladri rubarono una card di una spycam installata all’interno di una villa, al momento non abitata.