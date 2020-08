Sbalzata dalla moto in corsa dopo una buca, ragazza di 25 anni trasportata a Torrette

CINGOLI - Prende una buca mentre percorre in moto la strada provinciale 502 in direzione di Cingoli, la ragazza che viaggia con lui viene sbalzata e cade sull’asfalto, perde il casco e finisce per fortunan ai bordi della carreggiata. Un camion che proveniva dalla parte opposta riesce a schivarla rischiando di finire fuori strada. L’incidente è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio; a prestare il primo soccorso alla giovane è stato il compagno di viaggio che ha subito dati l'allarme: sul posto sono arrivati gli uomini del 118 di Cingoli, i quali, viste le condizioni della giovane - aveva ferite e lesioni in varie parti del corpo - hanno deciso per il trasporto in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma non tali da far temere per la sua vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA