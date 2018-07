Maxi carico di cocaina, coppia in manette Giro d'affari di 100mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELRAIMONDO - Seicentoventi grammi di cocaina ancora da tagliare sequestrata, per un valore di quasi 100mila euro sul mercato, undicimila euro sequestrati ed una giovane coppia albanese incensurata arrestata a Castelraimondo, per spaccio di droga: è il bilancio dell'operazione White fuel, portata a termine dalla Compagnia dei carabinieri di Camerino, guidata dal capitano Roberto Nicola Cara. A destare sospetti un viavai insolito di persone già note come assuntori di stupefacenti, che si rifornivano dal 31enne albanese, dipendente di un distributore di carburanti. Ieri pomeriggio i militari hanno prima perquisito uno degli acquirenti, poi è scattata la perquisizione che ha permesso di trovare altra droga nascosta nel distributore e dentro l'abitazione che l'uomo condivideva con la compagna 27enne, anche lei arrestata. La donna si trova ai domiciliari, l'uomo a Montacuto.