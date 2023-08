CAMERINO - Bando di concorso di idee finalizzato alla presentazione di proposte e progetti tesi a rivitalizzare la situazione socio economica del territorio camerte. Si tratta dell’importante iniziativa deliberata dalla Giunta comunale di Camerino (con scadenza fissata al 30 settembre) e rivolta a tutti i cittadini di Camerino, vista la particolare situazione venutasi a creare a seguito degli eventi sismici. Le idee, le proposte e i progetti, con l’obiettivo di aiutare la città a risollevarsi dopo gli accadimenti di sette anni fa, possono essere presentati da tutti i cittadini camerti, sia in forma singola che associata.



Chi, a seguito dell’attività valutativa della commissione di concorso, risulterà vincitore del concorso di idee sarà premiato con la somma pari a 4.229,50 euro, corrispondente all’indennità su base annua spettante al presidente del Consiglio comunale, Cesare Pierdominici, e da lui destinata a tale scopo, in occasione di un apposito evento che sarà previsto dall’amministrazione comunale all’interno delle iniziative per le festività natalizie dell’anno 2023. La commissione di concorso, composta del presidente del Consiglio comunale Cesare Pierdominici, dal sindaco Roberto Lucarelli (o loro delegati), da due consiglieri comunali della maggioranza e da uno della minoranza, decreterà sulla base di vari criteri di valutazione i progetti, le proposte e le idee presentati da chi parteciperà al bando.

La strategia

I punti chiave saranno la capacità e la sostenibilità economico finanziaria della strategia progettuale e della proposta formulata, in termini di un suo impatto positivo e duraturo sull’ambito territoriale interessato dall’intervento, oltre alla capacità di rispondere alle esigenze di miglioramento della qualità della vita all’interno del territorio camerte a seguito del sisma 2016. «Auspico una partecipazione al concorso di idee soprattutto da parte dei giovani, per due motivi – spiega il presidente del Consiglio comunale di Camerino, Cesare Pierdominici – Il primo è che grazie alla loro fantasia e alla loro abilità con i mezzi informatici potrebbero intuire, indovinare e individuare percorsi non tradizionali. Il secondo è che in ballo c’è una discreta somma che credo possa far piacere ricevere a qualsiasi giovane».