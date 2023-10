Anziano muore a Civitanova e i familiari scomprono che in casa aveva una bomba a mano

CIVITANOVA – Sgomberano l’abitazione di un anziano morto da poco a Civitanova e trovano una bomba a mano tra gli oggetti appartenuti al defunto: i familiari, preoccupati, allertano i carabinieri.

L'ordigno fatto brillare in campagna

Come soprammobile - bianco, rosso e con la catenella ancora da tirare - era decisamente pericoloso. L’ordigno, infatti, è stato poi fatto brillare in aperta campagna. È quanto accaduto oggi in via D'Annunzio.