Malore durante la gita in montagna: escursionista salvato dall'eliambulanza

BOLOGNOLA - Una giornata di sole ideale per una passeggiata in montagna ha avuto un risvolto drammatico per un escursionista che è stato colto da malore ed è stato trasportato all’ospedale di Torrette.L’episodio è avvenuto attorno alle ore 17 di ieri quando l’uomo, insieme ad alcuni amici stava facendo un’escursione a Piani di Ragnolo nel territorio di Bolognola, quando all’improvviso si è sentito male. Sono stati proprio gli altri escursionisti a dare l’allarme del 118. Sul posto sono arrivati gli uomini dell’emergenza sanitaria, che hanno dovuto faticare per raggiungere la zona a causa della zona impervia. Viste le condizioni è stato deciso il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette: l’eliambulanza è atterrata sul posto e ha provveduto al trasferimento alla struttura sanitaria anconetana dove l’uomo è stato preso in consegna dai medici: le sue condizioni sono state definite serie ma non tali da far preoccupare per la vita. In ogni caso, la situazione è stata tenuta sotto stretto controllo per vagliare eventuali evoluzioni.