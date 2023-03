Baby gang a Civitanova, il video choc della risa. Vertice con il prefetto per debellare la violenza in strada: «Interventi pianificati»

CIVITANOVA - Giro di vite contro le baby gang, controlli serrati per il weekend. Vertice dal prefetto per mettere a punto il piano di sicurezza. Ciarapica: «Basta con la violenza». Alle porte una serie di interventi pianificati per debellare una volta per tutte quella che sta diventando una piaga e che rischia di screditare, nuovamente, la città di Civitanova agli occhi dei turisti.

Sulle misure da adottare c’è, per ovvie ragioni, massimo riserbo. Sono ipotizzabili controlli serrati da parte delle forze dell’ordine, sia in divisa che in borghese, nei luoghi “caldi” frequentati dalle baby gang, prima fra tutte la stazione ferroviaria da dove sarebbero arrivati alcuni degli “attori” del caos avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso.

Il video

Il video, con l'audio azzerato e immagini pixellate, descrive comunque bene i lunghi attimi di violenza deflagrati in strada davanti ai passanti (che urlano, impauriti, in maniera colorita). Emblematica anche la richiesta che uno dei giovani fa a quella che forse è una residente, con il chiaro intento di salvarsi da un'aggressione selvaggia: «Posso entrare da voi?». I fatti visibili nel video risalgono a sabato scorso e sono avvenuti in centro a Civitanova.