PESARO - Rapina in scooter al benzinaio, ieri il patteggiamento per un 19enne italo brasiliano già noto come membro della baby gang di piazza Redi. Il 22 luglio scorso, due giovani su uno scooter (un minorenne giudicato a parte ndr), armati di coltello, hanno assaltato un distributore su Strada della Romagna lungo la statale 16 che da Cattabrighe porta alle Siligate. In quel momento non c'erano altri clienti, il benzinaio, 61 anni, era all'interno del gabbiotto e stava aspettando la fine del turno per chiudere.

Poi la richiesta di soldi con il benzinaio è rimasto leggermente ferito a un fianco. Il benzinaio quando ha visto i due è andato loro incontro, pensava a un pieno per lo scooter, ma i due ragazzini, avevano ben altre intenzioni. Mentre uno continuava a tenere salde le manopole dello scooter il passeggero dietro ha mostrato un coltello.

Miravano alla cassa, ma non ci sono riusciti. O meglio il colpo è andato in porto a metà. Il ragazzino con il coltello - descritto con una grossa lama ha puntato l'arma contro il benzinaio: «Dacci il denaro». E per essere ancora più convincente lo ha puntato all'altezza del fianco destro dell'uomo provocandogli un leggero taglio. A quel punto il benzinaio ha dato loro quanto aveva in tasca, circa 500 euro in contanti, che i due hanno afferrato di getto. Il loro obiettivo era comunque la cassa in chiusura. Ma è a questo punto che il benzinaio ha avuto paura e ha reagito scappando. L'uomo ha preso e ha voltato le spalle ai rapinatori fuggendo per cercare aiuto. Colti alla sprovvista i due rapinatori hanno desistito dall'irruzione nel gabbiotto e hanno preferito a loro volta scappare, fuggendo in scooter in direzione di Pesaro. Il benzinaio invece è scappato verso la piazzola dell'area di servizio e poi quando si è reso conto di essere al sicuro e che i due non lo stavano inseguendo ha dato l'allarme denunciando quanto era accaduto. Lo scooter era stato ritrovato a Vismara e gli investigatori hanno visionato le immagini di videosorveglianza. Erano travisati dai caschi, ma gli elementi raccolti porterebbero a due ragazzi. Ieri, difeso da Enrico Marcelli, il 19enne ha patteggiato 3 anni e 2 mesi con il risarcimento di 250 euro per il benzinaio, costituitosi parte civile con l’avvocato Andrea casula.

Il minorenne a gennaio è stato condannato a 3 anni 6 mesi e 20 giorni. Oggi il 19enne italo brasiliano si trova in carcere perché ad agosto scorso era stato preso con uno scooter rubato, dell’hashish e un bilancino. Per lui altri precedenti per furti, danneggiamenti e altri fatti legati alle cronache della baby gang di piazza Redi.