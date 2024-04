PESARO I giovanissimi vandali colpiscono ancora in piazza Redi. Questa volta nel mirino dei ragazzini finisce il defribrillatore. A segnalarlo sono i residenti, dopo la scoperta, nella giornata di ieri, che ha fatto arrabbiare parecchio. Guarda caso i teppisti colpiscono sempre nella notte a ridosso dei festivi, come appunto è successo nella notte a cavallo di Pasquetta. Il dispositivo ellettromedicale, fondamentale in casi di infarto e malori, è stato manomesso e portato via. Il vetro protettivo è stato sfondato e il macchinario ora non c’è più all’interno. Era stato donato nel 2019 dall’associazione “Le strade di Luca” al comune di Pesaro che ha provveduto a posizionarlo in Piazza Redi.

Pochi dubbi

Alcuni residenti non hanno dubbi e puntano il dito perché hanno visto la «solita banda di ragazzini intorno alla mezzanotte. Tra urla e schiamazzi hanno compiuto un altro vandalismo. Non è il primo e questo è molto grave perché il dispositivo permette di salvare delle vite. Siamo stanchi» dicono alcune persone del posto. «Speriamo si possa ripristinare quanto prima, è un presidio medico importante». I baby vandali sono già noti per atti simili. L’ultimo in ordine di tempo risale al Capodanno quando i teppisti avevano rovesciato bidoni dell’immondizia, fatto cadere vasi con la terra, spostato rastrelliere delle biciclette e lasciato monopattini in mezzo alla piazza. Anche il quel caso il coro era univoco: «Oramai le bande giovanile la fanno da padrone, distruggono e danneggiano tutto quello che trovano, comprese le auto». Dunque la notte di Pasquetta, quella di Capodanno e un terzo episodio: sempre in un giorno festivo.

I precedenti

Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre un altro episodio grave. I vigili del fuoco erano intervenuti per fronteggiare un incendio che aveva coinvolto alcuni cassonetti nel piazzale del supermercato Conad di via Salvatori. L'intervento immediato era stato fondamentale per evitare danni più gravi e garantire la sicurezza della zona. Le fiamme però avevano colpito un’auto parcheggiata nel cortile limitrofo tanto che aveva riportato gravissimi danni a causa dell'irraggiamento termico generato dal rogo. Un’altra aveva avuto uno specchietto completamente squagliato.

L’incendio era stata poi accertato che fosse di origine dolosa, infatti le telecamere del supermercato avevano ripreso tutta la scena con una banda di ragazzini, molti di loro minorenni, che avevano dato fuoco prima a dei cartoni che erano vicino al punto prelievo dei carrelli. Poi li avevano gettati nei cassonetti. I cartoni infuocati avevano intaccato la plastica facendo alzare le fiamme e il fumo. La polizia aveva poi stretto il cerchio attorno a un gruppo di ragazzini che negli ultimi mesi la fanno da padrone nella zona.