PESARO Scalda collo sollevati, cappucci in testa e mascherine anti Covid: così camuffati minacciavano e rapinavano i coetanei. Ieri a processo davanti al tribunale minorile di Ancona alcuni ragazzi dell’ormai ex baby gang, ma minorenni all’epoca dei fatti, che per lungo tempo imperversava in piazza Redi. Il fatto risale al febbraio 2021 quando in quattro: due allora 17enni di origini marocchine, un 16enne italiano e un 15enne originario dell’Est Europa, avevano avvicinato due minorenni al parco che si affaccia davanti all’ex cinema Metropolis nella zona delle Cinque Torri.



La ricostruzione



Uno di loro era stato spinto e buttato a terra, su di lui si era avventato il branco colpendolo con dei calci. Uno gli si era appoggiato sopra e aveva tirato fuori il coltello. «Dacci tutto» era stata la minaccia. Così gli avevano preso 20 euro e il telefonino. Al suo amico era stato inferto un trattamento simile. Era stato accerchiato e aggredito finchè gli avevano preso il portafoglio e sfilato una banconota da 10 euro. Poi la fuga dopo la razzia. Le indagini e le testimonianze avevano poi permesso di risalire ai responsabili. Ragazzini già noti, in particolare uno di loro aveva già compiuto varie scorribande con la baby gang di piazza Redi. Per loro l’accusa era di rapina aggravata dal fatto di essersi riuniti in più persone, di aver avuto delle armi (il coltello) e dall’essere stati travisati. Tre di loro ieri hanno chiesto la messa alla prova: svolgeranno dei lavori socialmente utili alla onlus Gulliver e alla Caritas. Mentre il quarto ragazzo risulta irreperibile. Tra i difensori il legale Marco Defendini.



Reato da estinguere



Se i lavori di pubblica utilità verranno accolti ed effettuati una volta terminato il periodo di messa alla prova verrà dichiarato estinto il reato. Tra loro c’era anche un quinto minorenne, che per questo e altri reati, ha già patteggiato 2 anni. Anche lui era un membro della baby gang di piazza Redi accusato anche di un’altra rapina nei confronti di un minorenne, furti e danneggiamenti in una scuola, oltre a essere stato trovato con della droga e una pistola scacciacani nella camera di un hotel.