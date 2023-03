CIVITANOVA - Il prefetto Flavio Ferdani non ha perso tempo e subito dopo la rissa tra baby gang di sabato in corso Dalmazia si è messo al lavoro per concordare una nuova strategia in grado di frenare l’escalation di violenza.



Qual è il primo passo?

«Mi sono già sentito più volte con il sindaco Fabrizio Ciarapica e con i vertici delle forze dell’ordine. Posso anticiparle che giovedì alle 15 si terrà un apposito comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Vogliamo trovare la soluzione migliore, tutti insieme».

L’impegno sul fronte dei controlli non è mai mancato. Eppure sabato si è scatenato il finimondo.

«Il problema va analizzato con grande attenzione e devo dire che lo stiamo facendo da tempo. La scorsa estate, ad esempio, ci sono state diverse risse e la risposta da parte delle forze dell’ordine è stata sempre tempestiva. All’individuazione dei responsabili ha fatto seguito l’applicazione del Dacur (il cosiddetto Daspo urbano, che prevede il divieto d’accesso in determinate aree, ndr) da parte del questore».

E allora come si può alzare ancora di più l’asticella?

«Vogliamo rimodulare l’attuale strategia, affinché sia maggiormente efficace».

In che modo?

«Con sindaco e forze dell’ordine stiamo pianificando alcune azioni da mettere in campo e saranno ratificate nel corso della riunione di giovedì, quindi per ora preferisco non rivelare i dettagli».

Perché tutti questi problemi a Civitanova?

«È un città viva, con tante attrazioni soprattutto per i giovani. Non a caso sono numerose le presenze di ragazzi provenienti anche da altre province. Noi ne siamo consapevoli e proprio per questo la soglia dell’attenzione è stata sempre alta. Con il sindaco Ciarapica c’è un confronto costante. Per garantire la sicurezza utilizzeremo tutte le misure che la legge ci mette a disposizione, questo è sicuro».