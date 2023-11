Apiro, solaio a rischio cadute nel cantiere: maximulta alla ditta edile, titolare denunciato

APIRO - Sicurezza sui posti di lavoro: maximulta alla ditta edile e titolare denunciato dopo i controlli dei carabinieri di Macerata. È avvenuto ad Apiro, dove l'accertamento in un cantiere edile ha messo in luce gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, tra le quali quella più significativa è stata la mancanza di parapetti contro la caduta accidentale alle aperture del solaio.

Il legale rappresentante della ditta esecutrice dell’opera è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e sono state comminate ammende per un valore complessivo di 5.000 euro.

Il furto

I Carabinieri di Mogliano hanno invece individuato e denunciato in stato libertà per il furto di una borsa, un 40enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine per reati simili. La donna era al parco con il figlio, quando, approffitando di un suo momento di distrazione, l'uomo le aveva sottratto la borsa appoggiata su una panchina.