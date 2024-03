Squalo elefante di 8 metri nelle acque del Golfo di Trieste: l'ultimo avvistamento 9 anni fa

«L'avvistamento di uno squalo elefante (Cethorinum muximus) di circa 8 metri tra Santa Croce e Marina di Aurisina è una splendida notizia per il Golfo di Trieste e per la sua biodiversità e dà segni di speranza per specie che sono sempre più minacciate in tutto il Mediterraneo». Ne dà notizia l'area protetta marina di Miramare.

L'avvistamento dell'esemplare è stato segnalato nei giorni scorsi e la specie è stata confermata dagli esperti. Per il Golfo si tratta di un'osservazione rara: l'ultima risale al 2015, sempre nelle acque di Duino.

«Ricordiamo - si legge nella nota - che la sua presenza non deve destare alcuna preoccupazione: sebbene le sue dimensioni possano fare impressione (è il pesce più grande al mondo dopo lo squalo balena), il cetorino si nutre esclusivamente di plancton e in minima parte di piccoli pesci. Quello che invece deve preoccuparci è che la sua conservazione, come quella di tante altre specie di squali e razze, è considerata a rischio».