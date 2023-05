Un cinghiale tra le macchine vicino al palazzo della Regione: il video di un automobilista

ANCONA - Un cinghiale che corre per strada schivando le auto al loro passaggio. Non siamo in montagna o vicino ad un bosco, ma ad Ancona in piena città. Più precisamente in via Tiziano, vicino al palazzo della Regione. L'ungulato è stato avvistato dagli automobilisti, correre lungo la via cercando di evitare le macchine in transito: correva evidentemente spaventato e decisamente fuori dal suo habitat naturale. Ma questa è una scena a cui ormai siamo abituati: infatti si moltiplicano le segnalazioni della presenza di cinghiali nelle strade citttadine e in diversi quartieri di Ancona.