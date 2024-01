SAN COSTANZO A Solfanuccio e a Cerasa i lupi sono arrivati a poche centinaia di metri dalle case. «E’ come se si fossero abituati alla presenza umana», ha commentato Ermenegildo Bevilacqua, consigliere comunale della cittadina sancostanzese.

Il post senza allarme

A raccontarlo è stato lo stesso consigliere in un post privo di contenuti allarmistici. «Non mi era mai successa una cosa del genere – ha scritto il consigliere residente a Cerasa -. Nel tragitto che compio ogni mattina a piedi per andare alla Croce ho incontrato quattro lupi. Hanno attraversato la strada all’altezza di Luigi Travaglini a poco più di due metri di distanza: erano due lupi adulti e due cuccioli di circa sette mesi. Che dire? Erano più spaventati di me, stanchi e magrissimi – ha proseguito Bevilacqua - ma protettivi verso i loro cuccioli».

Il precedente

Il giorno prima un altro incontro ravvicinato era stato segnalato a Solfanuccio da Andrea Brunetti. L’arrivo dei lupi ha sollevato curiosità e attenzione nella cittadinanza. Nelle campagne sancostanzesi erano stati avvistati più volte ad esempio i caprioli, ma l’avvicinamento del lupo quasi in centro abitato ha pochi precedenti.