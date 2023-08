Avvistato un lupo a Sirolo, il sindaco Moschella: «Nessuna ordinanza, ma ecco gli accorgimenti da seguire»

SIROLO - Un lupo si aggira per le strade di Sirolo. Soprattutto nella vicinanze del cimitero e delle vie limitrofe, nelle ore serali: il sindaco Filippo Moschella, dopo le segnalazioni si è attivato immediatamente incontrando il direttore del Parco del Conero Marco Zannini, i Carabinieri forestali, Anna Consalvo e Ciro Manente, rispettivamente vicepresidente e presidente dell’Associazione Popoli & Lupi di Merano, formata da appassionati naturalisti che osservano, studiano e monitorano i lupi, diffondendone la conoscenza, con cui il Parco ha avviato un progetto di monitoraggio nell’area del Conero.

Secondo gli esperti il lupo avvistato è “in dispersione”, cioè un esemplare che, dopo essersi allontanato dal gruppo d’origine, sta transitando nell’area del Conero alla ricerca di un territorio naturale in cui vivere stabilmente. «Il transito può durare più o meno tempo in base alle condizioni che l’animale trova - si legge nel comunicato del Comune di Sirolo - , tenendo in consideazione che l’ambiente urbano non è il suo ambiente».

Per questo è necessario osservare alcune semplici regole come: evitare di abbandonare rifiuti o, peggio, lasciare cibo sfuso in giro per animali domestici o offrire direttamente cibo al lupo. Il conferimento della spazzatura per la raccolta deve essere effettuato utilizzando gli appositi secchi, da esporre in strada preferibilmente la mattina stessa del ritiro, evitando assolutamente l’esposizione serale.

«Se il lupo tende ad avvicinarci con comportamento giocoso - consiglia il Comune nella nota - occorre evitare di fargli raggiungere animali domestici di piccola taglia.

Il lupo tende ad allontanarsi se vengono emessi forti rumori. Chiunque avvisti un lupo può avvisare immediatamente il Comune o il sindaco, che coordinerà eventuali attività da svolgere con gli enti competenti».

Al momento, dichiara Filippo Moschella, non saranno emesse ordinanze ma si farà ricorso al profondo senso di responsabilità dei sirolesi, notoriamente inclini alla collaborazione con il Comune, come accaduto nel periodo pandemico.