Salerno, in cielo spuntano quattro oggetti volanti non identificati. Ufo o suggestione? Stupiti anche i ricercatori del Cufom IL VIDEO

SALERNO - Un avvistamento di oggetti volanti non identificati è stato registrato a Salerno il 14 marzo scorso da un residente in zona Pastena. Mentre era sul balcone ha scorto quattro strani puntini neri in cielo: inizialmente credeva fossero gabbiani o poiane, ma ha iniziato a filmare l'insolito evento perchè questi oggetti scuri cambiavano in continuazione assetto di volo come se fossero uniti da una calamita.

In cielo quattro oggetti volanti non identificati

Stupore anche tra i ricercatori del Cufom, Centro Ufologico Mediterraneo, guidati dal Presidente Angelo Carannante, che hanno svolto accurate indagini ed analizzato il video, risultato autentico. «Si era pensato a volatili, palloni meteorologici, droni e ad ogni altra possibilità: nulla di tutto ciò, nonostante ripetute e meticolose ricerche - si legge in una nota -. Forse si tratta di una tecnologia segreta e molto avanzata? Già, ma perchè, utilizzarla in uno spazio aereo piuttosto popolato nell'area sottostante? Sono stati finanche consultati esponenti dell'aeronautica in pensione, che anch'essi meravigliati, non hanno saputo dare una soluzione all'enigma».