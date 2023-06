Dall'hit a pilates e funzionale: le opportunità per l'estate sono poche ma buone. Attenzione anche alla boxe

ANCONA- Le tendenze fitness per il solleone? Poche ma buone: si comincia dall'allenamento ad alta intensità, si prosegue con il pilates, la boxe e il funzionale. Senza dimenticare le attività all'aria aperta. Il cerchio si chiude con lo yoga e l'immancabile fitness online, ormai eredità fissa post Covid. Insomma, allenamenti vari, puntando sull'aerobico per tonificare ma soprattutto per asciugarsi e avere un fisico al top. Proviamo allora a vedere singolarmente questi workout estivi e calienti.

La partenza

Si parte da qui ed è già un bel giro. L'hit, ovvero l'allenamento ad alta intensità, si è molto diffuso in quest'ultimo anno e ora sta esplodendo continuando ad essere una delle tendenze più popolari. E' un tipo di allenamento che prevede esplosioni di esercizio ad alta intensità, alternati a periodi di riposo attivo. L'hit è ideale per chi intende bruciare calorie e quindi perdere peso in poco tempo, per migliorare la resistenza cardiovascolare e aumentare la forza. Gettonatissimo, in estate, è anche il pilates, davvero l'opposto rispetto all'allenamento ad alta intensità. In questo caso, infatti, ci si concentra sulla tonificazione muscolare, sulla postura e sul controllo del respiro. È una disciplina che è sempre più apprezzata negli ultimi anni dal momento che è efficace sia per migliorare la flessibilità sia per aumentare la forza muscolare e la postura riducendo il dolore cronico. Particolare attenzione va riservata alla boxe, uno sport da combattimento che sta diventando sempre più diffuso.

L'allenamento funzionale

E' infatti molto ricercato da chi ama un'attività fisica ad alta intensità, è il top per migliorare la coordinazione, la resistenza e la forza. Ma soprattutto va sottolineato il fatto che, praticando la boxe, si bruciano molte calorie.

L'allenamento funzionale merita un approfodnimento perché è diventato un must per molti in questo periodo. Spesso, in questi ultimi mesi, si è parlato di allenamento funzionale ma senza capire come si svolge. E' un tipo di allenamento che contempla esercizi che simulano i movimenti quotidiani migliorando la postura ma anche la forza e la flessibilità. E' un tipo di attività che è perfetta per chi punta sulla mobilità tout court. E' un allenamento basato, come suggerisce lo stesso nome, sulla funzionalità. Un esercizio o un workout si definiscono funzionali solo se riescono nell'intento di rendere più efficace ed efficiente un certo movimento. Quindi, questo allenamento è specifico, non a caso si basa sul core e sulla stabilità. Molti esercizi callistenici, per esempio, vengono considerati funzionali ma non è così.

I vantaggi

I vantaggi sono diversi: un aumento della duttilità atletica, uno sviluppo delle capacità condizionali, di quelle coordinative ma anche un miglioramento della stabilità e della forza del core. Non solo: si registra un incremento della flessibilità muscolare e della mobilità articolare e il funzionale può anche essere un supporto ad una dieta perché porta ad un miglioramento dei parametri metabolici, quindi garantisce buoni risultati estetici e, perché no, è anche utile contro le alterazioni negative dell'umore.