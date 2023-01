Aurora Ramazzotti, la riflessione prima del parto: «Sto andando incontro a uno degli obiettivi più impegnativi della mia vita...»

Aurora Ramazzotti è alle prese con le ultime settimane prima del parto. La figlia di Michelle Hunziker si sta preparando per dare alla luce il suo figlio primogenito e l'ansia, come più volte ha confessato sui social, comincia a farsi sentire.

La futura mamma non rinuncia, tuttavia, alla normale routine quotidiana. Da quando ha annunciato la gravidanza, Aurora si è sempre data da fare tra traslochi, appuntamenti di lavoro e allenamenti di pilates. Un impegno a cui la Ramazzotti non può mai dire di no nonostante il pancione sia giunto ormai all'ottavo mese.

Aurora Ramazzotti, la riflessione sui social

In un post condiviso sui social, Aurora ha raccontato del suo nuovo progetto di lavoro con la Nike: la multinazionale statunitense ha avviato un programma che interessa e accompagna le donne nel periodo della gravidanza.

«Quanti obiettivi ci siamo posti in questi anni? Davvero, ne abbiamo fatte tantissime: tagliato traguardi di maratone, affrontato gare di resistenza, ci siamo aiutati a sconfiggere i nostri limiti, abbiamo corso e ci siamo allenati insieme. Non potrei essere più fiera della motivazione che spesso abbiamo saputo trasferirci a vicenda usando lo sport come àncora per radicarci nel percorso più difficile benché appagante delle nostre vite: imparare a prenderci cura di noi. Ecco, io ora sto andando incontro a uno degli obiettivi più impegnativi della mia vita, forse il più grande che ci possa essere, e sto provando a farlo continuando a rimanere me stessa senza scordarmi delle buone abitudini che hanno caratterizzato la mia serenità negli ultimi anni», scrive Aurora in un lungo post di riflessione.

«Ho vissuto sulle montagne russe per i primi mesi, altalenando terrore e incomprensibili sensazioni di spaesamento, per poi ritrovare una forza quasi senza precedenti nel secondo trimestre fino ad arrivare ad ora, il momento in cui si è più vicini che mai al traguardo ma che ancora si fa fatica a realizzare veramente. In tutto questo lo sport continua ad essere il mio luogo sicuro a cui tornare quando i pensieri si fanno troppo rumorosi e le insicurezze compagne inevitabili di vita», conclude la Ramazzotti spiegando il suo nuovo progetto con la multinazionale.