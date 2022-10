Aic e Lega Pro si accordano: stop agli allenamenti sotto Natale dal 24 al 31 dicembre

ANCONA- L’Associazione Italiana Calciatori e la Lega Pro - l'intesa riguarderà per le marchigiane Ancona, Fermana, Vis Pesaro e Recanatese - hanno concordato che per otto giorni consecutivi e quindi nel periodo che va da sabato 24 dicembre a sabato 31 dicembre compresi sia sospesa ogni attività agonistica ufficiale o non ufficiale, nonché di allenamento.

In alternativa, con l’avvallo dei calciatori, il periodo di riposo potrà essere frazionato in due periodi.