Il fitness non viaggia mai a caso. E, non a caso, il quotidiano americano New York Times ha deciso di consigliare dieci allenamenti da provare nel 2024: si va dallo yoga alle escursioni passando per la semplice camminata al fitness in piscina. Alcuni di questi workout sono noti, altri meno. Vediamoli insieme e, soprattutto, cerchiamo di capire se valgono davvero la pena rispetto ai nostri obiettivi e a quello che ci piace di più.

Over top 2024

Le attività suggerite dal quotidiano sono diverse. Il mattino, per esempio, si privilegia mister yoga, ma c’è anche il rucking, ottimo per la verità, sia di mattina sia di sera, ovvero camminare portando uno zaino sulle spalle. In cima alla lista dei 10 gettonati c’è la camminata, classica, facile facile, per tutti ma, se si vuole ottenere qualche risultato, meglio a ritmo veloce o, comunque, sostenuto. In questo modo, se l’attività è costante, si riesce anche a perdere qualche chilo. Quanto al rucking, altro non è che prendere uno zaino, infilarci una cosa pesante, quindi, indossarlo e poi iniziare a camminare. Come la corsa, anche il rucking è basilare e, dalle caserme dei militari, è ormai diventata un’attività efficace per tutti, sia dal punto di vista cardiovascolare sia di forza. Un’altra attività consigliata caldamente dal New Yok Times è quella di esercitare la presa. Per la verità, è da capire bene in cosa consiste ma intanto, dalla sua, il giornale statunitense riporta diversi studi secondo cui avere una presa della mano forte sarebbe un importante fattore di longevità. Avere infatti una forte presa evita di farci male quando cadiamo ma anche di svolgere meglio le attività domestiche essenziali come lavare i piatti. È utile poi per chi soffre di ipertensione. Lo yoga al mattino, invece, appena svegli, è un must: la scienza è certa che ci rende più agili e aiuta anche la nostra mente ad essere più tonica e attiva.

L’alta intensità

Ormai è una moda: l’allenamento a intervalli ad alta intensità, il cosiddetto Hiit, è da tempo molto praticato. Esistono diversi tipi di questa attività, tanti lo identificano con il crossfit ma è molto altro e ci sono anche versioni più facili, da praticare a casa perfino o anche at work. Ma il vero punto di forza, da sempre, anche per svolgere le altre attività, è allenare il core e cioè tutti i muscoli dell’area addominale e anche quelli dell’area lombare e del bacino. Da provare senza se e senza ma. Nell’elenco dei workout per quest’anno, non potevano mancare le escursioni, una delle attività preferite da chi privilegia lo sport all’aria aperta, anche tra i rigori invernali. È perfino un’attività divertente e spesso ci porta a contatto diretto con la natura. Insomma, il top per chi adora fare fitness, allenarsi e magari dimagrire.

Gli amanti dello sci

La lista dei preferiti per questo 2024 procede con l’allenamento necessario per sciare, importante anche per evitare cadute o incidenti vari. In cosa consiste? Allenare, anzitutto, i muscoli più interessati a questo sport come i femorali ma anche i quadricipiti senza dimenticare il core e le spalle. Insomma, un allenamento semplice ma basilare per avere una buona tenuta sotto vari punti di vista e consigliabile per tutti, anche per chi non intende sciare. E che dire del fitness in piscina? L’attività fisica in acqua è super sia per le articolazioni sia sul fronte aerobico. Va bene per tutte le età, non è invasivo ed un discreto metodo per rimettersi in forma. Allenarsi in acqua significa non solo nuotare ma anche fare acquagym o cyclette acquatica. Solo per citare qualche esempio.