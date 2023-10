Michelle Hunziker, il risveglio al mare con le figlie ha il profumo di "amore". C'entra il nuovo fidanzato?

Un'estate senza fine quella di Michelle Hunziker (46 anni) e le sue figlie, Celeste (8 anni) e Sole (9 anni), che hanno deciso di sfruttare il bel tempo di questi ultimi giorni per andare al mare. La conduttrice sta per tornare in televisione accanto a Gerry Scotti, al timone di Io Canto, ma intanto è fuggita al mare per un ultimo bagno in famiglia.

La conduttrice svizzera ha condiviso con i suoi follower alcuni scatti di lei e le figlie al mare e, sulla sabbia, disegnato un grande cuore con la scritta Love e poi, lo spettacolo mattutino.

Un ottobre d'amore, quello per Michelle Hunziker. Dopo la rivelazione della sua nuova frequentazione, l'osteopata Alessandro Carollo, Mich si gode il bel tempo con le sue amate figlie al mare.

La conduttrice svizzera si è alzata di buona lena per vedere dal vivo lo spettacolo mattutino: l'alba in spiaggia e ha condiviso il momento con i follower.

I suoi fan, intanto, aspettano con ansia il momento in cui annuncerà ufficialmente la relazione con Alessandro e inizierà la sua nuova avventura a Io Canto.