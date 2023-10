Aurora Ramazzotti, sveglia all'alba con Cesare: «Operativi alle 5 del mattino, colazione al bar...»

Auora Ramazzotti alle prese con l'alba e la sveglia di Cesare ha fatto sorridere i fan. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha condiviso sui social la sua mattinata, iniziata molto presto, grazie al figlio neonato, venuto al mondo lo scorso 30 marzo: «Operativi alle 5 del mattino», ha scritto l'influncer, visibilmente assonnata, con il piccolo in braccio. Poi la corsa al bar per la colazione e il finale tutto da ridere.

Aurora Ramazzotti ha condiviso con i fan la sua sveglia mattutina.

Nelle Instagram stories l'influencer ha pubblicato la passeggiata all'alba, la corsa al bar per fare colazione con «Pain au chocolat» e poi il ritorno nella propria abitazione. Ironicamente, infatti, ha scritto «Questa non è Ibiza», riferendosi alla nota hit estiva dei The Kolors. Ma lo scenario, infatti, è quello di una Milano ancora buia.

Il lavoro da mamma è un impegno a tempo pieno. Aurora Ramazzotti lo sa bene e, stanca e addormentata, alla fine è tornata a casa e si è sdraiata a terra vicino al suo gatto, altrettanto sveglio: «7.43, si è riaddormentato. Buona notte», ha concluso l'influencer riferendosi al piccolo Cesare.