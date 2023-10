Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? L'indiscrezione: «Stanno insieme da un anno». E spunta l'anello

Michelle Hunziker potrebbe avere un nuovo fidanzato. Questa è l'ultima indiscrezione che gira intorno alla showgirl. Dopo la storia d'amore con Tomaso Trussardi, dalla quale sono nate Sole e Celeste, di 9 e 8 anni, pare che la conduttrice abbia avuto un flirt con il medico Giovanni Angiolini, amore che sembra essere durato poco però. Poi la nascita del nipotino Cesare ha completamente assorto Michelle Hunziker dalla ricerca di un nuovo amore, ma ora pare non sia più così. Scopriamo insieme le novità.



Nuovo amore?

I grandi amori di Michelle Hunziker

A lanciare l'indiscrezione è il Corriere della sera le cui fonti confermerebbero una nuova storia amorosa per la showgirl. Non è noto chi sia l'uomo che avrebbe fatto innamorare la conduttrice, ma pare che i fan si siano resi conto che qualcosa è cambiato. «I due stanno insieme da un anno, ma la storia è stata ufficializzata solo dopo l'estate, testimone l'anello che ha lei sul dito».La 46enne non ha ancora né confermato né smentito questi rumor e, nonostante gli impegni lavorativi e il suo ruolo di nonna, potrebbe mostrarsi presto in compagnia e trovare del tempo per la sua vita privata e un nuovo amore.Aveva nove anni quando disse alla mamma che avrebbe voluto sposare Eros Ramazzotti.Michelle Hunziker, infatti, ha avuto dei grandi amori che sono passati alla storia dello showbiz e che in qualche modo hanno segnato la sua vita. Dall'amore con il cantante è nata Aurora Ramazzotti che lo scorso marzo l'ha resa nonna. Dal 1998 al 2009 i due sono stati legati in matrimonio. Al divorzio è seguita una relazione di due anni con il produttore cinematografico Luigi De Laurentiis, poi nel 2011 il presunto flirt con Gianmarco Pozzecco. Lo stesso anno, però, l'incontro con Tomaso Trussardi spazzò via tutti i pretendenti. Due figlie e 10 anni dopo, oggi la showgirl potrebbe aver ritrovato l'amore?