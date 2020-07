Concerto all'alba a Fano Jazz By The Sea, sul palco il pianista Simone Graziano

FANO - Concerto all'alba in programma domenica nell'ambito della XXVIII edizione di Fano Jazz By The Sea. Alle ore 5 appuntamento per l'inizio dello spettacolo all’Anfiteatro Rastatt (viale Adriatico): si raccomanda al pubblico l’uso di mascherine e di attenersi scrupolosamente alle normative vigenti di distanziamento sociale. Protagonista di quello che è ormai diventato un tradizionale saluto al sorgere del sole, sarà il pianista Simone Graziano, uno dei più autorevoli esponenti delle ultime generazioni del jazz Made in Italy.

