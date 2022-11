ANCONA - Quanto ha risparmiato l’amministrazione per spegnere le luci dei lampioni 80 minuti prima del sorgere del sole? Circa 35mila euro, Iva inclusa. Il conteggio, che è bene dirlo si tratta di una proiezione, è riportato all’interno della delibera con cui la giunta Mancinelli ha ufficialmente rettificato la decisione presa lo scorso 26 luglio, vigilia dell’inizio dell’esperimento sull’illuminazione pubblica: tagliare i costi delle super bollette spegnendo le luci 80 minuti prima dell’alba, anziché 20.

I rischi

L’oscurità, con tanto di pericoli e rischi per chi aveva necessità di mettersi in marcia di prima mattina, è durata dal 27 luglio fino al 12 ottobre, giorno in cui l’amministrazione è tornata sui suoi passi. Ebbene, in poco meno di tre mesi, sono stati risparmiati 35mila euro. Una somma esigua se rapportata a due fattori. Il primo: le insidie portate dal buio. E non nascoste neppure dalla giunta, che nella delibera di rettifica ha parlato di «situazioni di difficoltà» e di «disagio per l’utenza», portate dall’interruzione di corrente anticipata e per cui la «giunta ha ritenuto necessario ripristinare gli orari di spegnimento degli impianti a venti minuti prima dell’alba».



L’altro fattore



Il secondo fattore che rende abbastanza marginale il risparmio (pur se in tempo di crisi anche il centesimo diventa utile) è il mega importo previsto per le spese delle luci dei lampioni e degli impianti semaforici per il 2022/2023. Ammonta a 4.375,871 euro. Da questa somma vanno detratti due costi risparmiati: i 35mila euro derivati dallo spegnimento delle luci 80 minuti prima dell’alba; e 207.853 mila, corrispondente a una fetta di investimenti lasciati da parte per la manutenzione sugli impianti energetici. Nello specifico, nel breve termine non si interverrà per la sostituzione dei «212 pali e basamenti (opere di fondazione) ritenuta non necessaria in quanto rivelatasi in buone condizioni di mantenimento». Al netto dei soldi risparmiati, dunque, la somma prevista per l’illuminazione pubblica ammonta a 4.133.017 euro. Calcolatrice alla mano, si parla di circa 345mila euro mensili.

Il buio un’ora e venti prima dell’alba era diventato un caso, con i pericoli vissuti da cittadini e commercianti e denunciati più volte dal Corriere Adriatico. Una decisione, quella presa dal Comune, varata per cercare di combattere il salasso delle bollette. In ottica risparmio, le luminarie di Natale, che brilleranno a partire dal 26 novembre, verranno spente attorno a mezzanotte.