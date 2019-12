Gessica Notaro mostra l'occhio sinistro: toglie la benda per la prima volta

Gessica Notaro, per la prima volta dal drammatico giorno della sua aggressione, mostra l'occhio sinistro, poco prima di un'operazione. La modella riminese ed ex Miss Romagna 2007, è rimasta sfregiata dall'acido nel 2017, quando il suo ex fidanzato l'aggredì fuori casa. Da allore Gessica è diventata un simbolo per la lotta contro le violenze sulle donne, e per questo non ha mai voluto nascondere i segni di quell'aggressione.

Non è stato facile vedere il proprio volto sfregiato, affrontare decine di operazioni e tattamenti per riuscire a riavere un aspetto più simile possibile a quello prima dell'aggressione. Gessica però ha sempre tenuto nascosto il suo occhio sinistro con una benda fino ad oggi. Sulla sua pagina Instagram ha raccontato di trovarsi in sala operatoria e che si dovrà sottoporre a un pre intervento.

I medici separeranno le due palpebre, cucite da anni, per vedere lo stato dell'occhio. Come lei stessa afferma: «Non è la svolta decisiva, ma ci avviciniamo. Mi sembrava giusto, visto che siamo arrivati a questo punto... e vi racconto dopo come è andata». L'occhio profondamente danneggiato è sempre rimasto al riparo, soprattutto per esienze di salute, ma anche perché per lei era difficile mostrarsi in quel modo al pubblico. Oggi Gessica , ancora una volta ha dimostrato di essere una leonessa, e ha trovato ancora una volta di mostrare gli effetti delle terribili violenze subite.

Ultimo aggiornamento: 17:35

