Gessica Notaro rivela «Ecco cosa è successo tra me e Stefano Oradei»

Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e... il panettone: la battuta hot infiamma Instagram​

Recentemente ho attraversato una nuova fase di down. Quando ci si rilassa, durante le vacanze, ritornano i fantasmi e i mostri più brutti. Solo grazie alla danza ho ritrovato la positività. Il ballo aiuta a migliorare il benessere psicofisico e ha aiutato anche me a sentirmi più femminile. Ho vissuto un’esperienza così drammatica sulla mia pelle e ora, attraverso l’arte, ho l’opportunità di trasmettere un messaggio di speranza. Appaio forte ma nascondo una grandissima fragilità: sono un essere umano, mica wonder woman. Ho semplicemente scelto di trasmettere un messaggio di coraggio e di speranza con il sorriso

La rottura traè ormai cosa ufficiale, ma continuano a rincorrersi le indiscrezioni sulle cause della fine della storia d'amore tra i due ballerini e maestri di Ballando con le stelle. All'inizio si pensava che di mezzo ci fosse l'ex calciatore, ma lo stessoaveva smentito questa ipotesi, spiegando che il rapporto era già in crisi. I rumors, poi, hanno tirato in ballo, che era stata partner di Stefano Oradei nell'edizione 2018 di Ballando.L'ex miss, diventata tristemente nota per essere stata vittima di un attacco con l'acido da parte del suo ex, ma capace di andare avanti e di acquisire sempre maggiore popolarità, ha però negato di essere stata la causa della rottura tra. Secondo Oggi, infatti, la crisi tra i due ballerini avrebbe origine proprio a causa di un presunto tradimento di Oradei con Gessica. Quest'ultima, tirata in ballo, ha quindi deciso di dire la sua.A Spy,ha spiegato: «Cosa è successo con? Assolutamente niente, la storia tra me e lui è assolutamente falsa. Una delle tante fake news che girano online, pensate che c'è anchi chi dice che l'acido in faccia me lo sono buttato da sola». Parlando poi della sua vita personale,ha spiegato che il più grande aiuto arriva sempre dalla danza: «».