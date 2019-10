Gessica Notaro, il dramma segreto a Vieni da me: «Mio fratello si è tolto la vita»

di Emiliana Costa

Vieni da me

Oggi, la modella attivista contro la violenza sulle donne - che nel 2017 è stata aggredita con l'acido dall'ex compagno - è stata ospite nel salotto di Rai2 e ha ripercorso le tappe della sua vita. Svelando un passaggio molto doloroso.Ecco le parole di Gessica Notaro: «Ancora non sappiamo perché ha preso questa decisione. Naturalmente mi sono fatta tante domande. Avevo solo vent’anni».Poi Gessica parla del periodo prima dell'aggressione da parte dell'ex compagno: «Pensavo di essere innamorata, ma ora so che era dipendenza affettiva.In quel periodo non ero più io, ho perso sette chili. Poi mi ha chiesto di sposarlo, ma io ho pensato che mio padre non avrebbe approvato.Lui non ha accettato il rifiuto e mi ha iniziato a seguire. L'ho denunciato più volte e alla fine mi ha aggredito».Caterina Balivo si commuove, ma Gessica Notaro la incoraggia: «Non dobbiamo piangere». La modella conclude con un sorriso: «».