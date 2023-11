Gemma Galgani, l'ex Maurizio abbandona Uomini e Donne: «Facile ora sparare a zero»

Tra Gemma Galgani e Maurizio Laudicino l'equilibrio si era rotto qualche settimana fa a Uomini e Donne. La dama aveva riferito di aver realmente creduto nella loro storia e di non aspettarsi che potesse finire così presto, ma di recente l'uomo è addirittura uscito dal programma con un'altra donna, Elena Di Brino, ed è tornato sui social con post.

Le critiche

Maurizio è stato spesso sotto accusa per il comportamento nei confronti di Gemma e sono stati in molti a definirlo costruito. L'uomo ha risposto così alle critiche in un post su Instagram: «Per il rispetto che provo per le migliaia e migliaia di persone che mi hanno dimostrato affetto ed attenzione non cambierò di una virgola il mio atteggiamento.

Facile sarebbe ora sparare a zero su questo o quella, troppo comodo recriminare nel togliersi sassolini dalle scarpe e infatti non lo farò nemmeno ora che ne avrei una gran voglia.

Avanti per mia strada con coerenza e determinazione… e chi mi ama mi segua ». Sempre sui social è apparsa in compagnia di Maurizio anche Elena Di Brino, la dama con cui è uscito dal programma.