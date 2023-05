​Uomini e Donne, ricordate Angela la Favolosa Cubista? Oggi ha 79 anni: «Ma non ho soldi per mangiare»

A Uomini e Donne era una grande protagonista Angela Troina, per tutti gli spettatori famosa come Angela la Favolosa Cubista. E' stata per lungo tempo una star del programma quotidiano su Canale 5 di Maria De Filippi, oggi però non se la passa bene. L’ex storica dama si svela su come sta proseguendo la sua vita, mentre festeggia proprio oggi i suoi 79 anni.

Parla Angela Favolosa la Cubista

«A volte io non ho neanche i soldi per comprarmi il cibo da mangiare - rivela in un'intervista a FanPage - però mi arrangio, tiro avanti lo stesso perché la vita è bella.

L'aiuto del figlio

«Mio figlio quando legge ‘mamma’ sul telefono pensa: ‘Vuole soldi’. Gli chiedo se ha qualcosina per comprarmi da mangiare e lui mi manda 50 euro o quello che può. Ho chiesto alla mia padrona di casa di prendersi cura di me quando non potrò più uscire e in cambio le do la mia pensione. Non voglio andare nella casa di riposo».

Angela Troina ha prima preso parte a Italia’s Got Talent e poi è approdata a Uomini e Donne. Qui è diventata amica di Gemma Galgani. Oggi la Favolosa Cubista racconta che ogni tanto sente ancora la dama torinese, che però a detta sua si sarebbe “montata la testa”. «Un giorno ho fatto un TikTok che ha fatto più di un milione di visualizzazioni. Allora lei, invidiosa, mi ha chiamata, mi ha detto che ha visto che ho avuto tutto questo riscontro. Poi, non l’ho sentita più».

Angela e il rapporto con Maria De Filippi

Quindi Angela spiega come è cambiato il programma di Maria De Filippi: «Ora sembra un programma pilotato, ma prima c’era la sincerità, l’onestà, c’erano cose vere. Maria non mi ha chiamato più perché ho sbagliato. Da due mesi non ero più invitata a Uomini e Donne e mi ha cercato Barbara D’Urso. Stavo andando da lei, quando mi ha chiamato la redazione di Maria. Ho detto: ‘Domani sono da Barbara D’Urso’. Non mi hanno chiamata più per questo motivo. Perché ero un personaggio esclusivo di Maria, ma sono andata da Barbara».