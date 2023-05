Luca Daffrè e Alessandrà Somensi si sono (già) lasciati, la frecciata di lui: «Aspettavo un confronto, lei ha preferito parlare con le "amiche"»

Il 9 maggio Luca Daffrè, ex tronista, ha scelto la sua dama con cui uscire da Uomini e Donne. Tra tutte era stata Alessandra Somensi a fare breccia nel cuore del personal trainer. Ma a distanza di 9 giorni possiamo dire che la storia (mai iniziata) è già finita. Ebbene si, Luca e Alessandra si sono lasciati. In fondo il tronista non ha mai convinto troppo e il suo percorso fugace (Daffrè era entrato nel daiting-show in corsa) è stato veramente troppo frettoloso. Già da qualche giorno sui social non si diceva altro, «Luca e Alessandra non stanno più insieme», «perchè non postano foto?», «cosa sta accadendo?». Ecco la risposta arriva direttamente da Luca: «Aspettavo che la situazione fosse definitiva».

Luca e Alessandra si sono lasciati: la conferma

Una rottura in tempi record.

Le parole di Luca

Insomma pare che Alessandra abbia rifiutato un confronto con il suo fidanzato e abbia prefeito parlare con "amiche" piuttosto che con Luca Dunque, e probabilmente proprio grazie a quelle "amiche" Alessandra avrebbe fatto sì che uscisse fuori la notizia sulla rottura. «Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna»

Ma non si pente della scelta fatta «è stata voluta e sentita» spiega Luca Daffrè. Una brutta notizia per i fan della coppia, ma dietro a una brutta notizia ce ne è sempre una buona e quella positiva è che Luca è tornato single (e anche Alessandra)