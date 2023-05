Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza di nuovo insieme sui social: il video zittisce i rumors

Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, si sono goduti la loro storia d'amore giorno dopo giorno, rendendola pubblica soprattutto sui social e aggiornando i loro fan. Nessuno credeva che la loro storia sarebbe durata, a causa di alcuni rumors riguardo presunti tradimenti e invece, nelle ultime ore, sono riapparsi insieme sui social. Andiamo a vedere cosa è successo.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza su Instagram

Qualche mese fa, Riccardo Guarnieri, l'ex di Ida, aveva lanciato delle frecciatine ad Alessandro Vicinanza, lasciando intendere che ci fossero dei segreti nella sua storia con Ida. A quanto sembrava il cavaliere tarantino era a conoscenza di un tradimento di Vicinanza nei confronti di Ida Platano.

Da quel momento, nessuna smentita è giunta dal diretto interessato. Fino a qualche ora fa, dove la coppia è riapparsa sui social per smentire ogni accusa di possibili tradimenti. Per questo motivo, Ida ha pubblicato un video nelle sue Instagram stories in cui compare con Alessandro. «Sentire la mancanza di una persona è il modo in cui il tuo cuore dice che la ami», ha scritto la dama a corredo del video.

Tutto è bene quel che finisce bene.