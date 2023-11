Ida Platano tronista, Alessandro Vicinanza: «Già pronta per una nuova relazione? L'unico coinvolto ero io, non mi sentivo più amato»

Ida Platano (42 anni) è tornata a Uomini e Donne in una veste del tutto inedita per lei, quella della tronista. Dopo la rottura con Alessandro Vicinanza (39 anni), arrivata dopo 11 mesi di relazione, l'ex dama del trono Over ha deciso di riprovarci e questa volta, lo ha detto lei stessa, non rincorrerà nessuno.

L'annuncio è arrivato a sorpresa per tutti, soprattutto per il suo ex fidanzato che ha rivelato alcuni dettagli sulla loro rottura. Andiamo a scoprire che cosa ha detto Alessandro Vicinanza.