Amici, Gaia Di Martino si fa male ma niente addio. Maria De Filippi in diretta: «Incompatibile con una gara». La proposta di Raimondo Todaro

Gaia Di Martino lascia Amici 23?. La ballerina della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli si è fatta male ad un ginocchio e il referto della visita medica non è incoraggiante. A comunicare il responso è Maria De Filippi durante la diretta del DayTime, che prova a consolarla. Fortunatamente non è nulla di grave, ma non potrà più ballare. Arriva però una proposta da Todaro che rimette tutto in gioco. Ma andiamo con ordine.

Durante la prova di una coreografia Gaia si è fatta male a un ginocchio, la produzione l'ha fatta visitare tempestivamente da uno specialista e il giorno dopo… #Amici23 pic.twitter.com/hSBg96ccjo — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 10, 2024

Addio al serale di Amici 23?

Oggi pomeriggio durante il daytime di Amici23 Maria De Filippi è intervenuta in diretta per una comunicazione importante a Gaia De Martino.

La ballerina , che fa parte della squadra di Raimondo Todaro e Anna Pettinelli si è fatta male a un ginocchio durante una coreografia ed è stata subito visitata dall'equipe medica. Il responso però, non è quello che sperava.

«Non c'è nessuna operazione, non c'è niente - la rassicura la conduttrice - ma devi stare ferma tre settimane e questo diventa incompatibile con una gara». Gaia scoppa in lacrime, con lei tutta la classe, perché questo vorrebbe dire abbandonare la scuola e soprattutto il sogno di vincere.

«Nella vita di un ballerino - prosegue la De Filippi - o di un altleta che usa il proprio corpo, questo può capitare. Succede». La De Filippi nei mesi scorsi era stata particolarmente vicina a Gaia per via delle insicurezze sul suo aspetto fisico.

La proposta di Raimondo Todaro

Quando però sembrava ormai tuttoi perduto, Gaia è stata chiamata dal suo prof Raimondo Todaro, che insieme ad Anna Pettinelli le le hanno proposto di farsi sostituire da un'altra ballerina per alcune puntate.

Se la nuova ballerina riuscirà ad andare avanti nel serale e a non farsi eliminare, Gaia, una volta ripresa, potrebbe riprendere il suo posto e rientrare in gara. Senza pensarci un secondo Gaia accetta: «Sono contenta di questa possibilità non ho bisogno di pensarci».